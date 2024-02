Franse hardloper Gressier verdacht van seksuele intimidatie

De Franse hardloper Jimmy Gressier wordt verdacht van seksuele intimidatie. Justitie in Parijs heeft een onderzoek geopend naar de 26-jarige houder van het Europees record op de 5 kilometer op de weg.

Er lag sinds oktober een klacht bij het Franse nationale sportcentrum, die afkomstig was van atlete Claire Palou. De identiteit van de verdachte was tot dinsdag onbekend. De Franse sportkrant L’Équipe achterhaalde dat het om Gressier ging. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan ongepast gedrag en seksueel intimiderende opmerkingen. De atleet is onder meer tweevoudig Europees kampioen bij de beloften.