Synchroonzwemsters De Brouwer pakken zilver op WK

De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer hebben bij de WK zwemmen in Doha het zilver behaald bij de duetten vrije kür. De uit het Brabantse Goirle afkomstige tweelingzussen hadden als tweede de finale bereikt. In de finale kwamen ze tot een score van 250,4979.

Het Chinese duo Liuyi en Qianyi Wang was net als in de kwalificaties beter. Het verschil in de finale was miniem. De Chinese tweelingzussen kwamen uit op 250,7729. De Britse vrouwen eindigden als derde met een score van 247,2626.

De prestatie van de 24-jarige tweeling was uniek. Nooit eerder veroverde Nederland een medaille op een WK bij het synchroonzwemmen. Met deze topklassering én eerder de vierde plaats in de finale van de technische uitvoering zijn Noortje en Bregje de Brouwer vrijwel zeker ook gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Parijs.

In de kwalificaties was het verschil met de 27-jarige Chinese meervoudig wereldkampioenen nog meer dan 6 punten. In de finale bleef daar amper drie tienden van over. Namens Groot-Brittannië mochten Kate Shortman en Isabelle Thorpe het brons in ontvangst nemen.