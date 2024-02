Wielerbond dankbaar voor wat Van Agt voor sport heeft betekend

Wielerbond KNWU is Dries van Agt dankbaar voor wat hij voor de sport heeft betekend. De oud-premier, eerder deze week op 93-jarige leeftijd overleden, stond bekend als een fervent wielerliefhebber.

“Zojuist vernamen we bij de KNWU het droevige nieuws over het overlijden van oud-premier Dries van Agt, die afgelopen decennia een waar ambassadeur voor de Nederlandse wielersport is gebleken. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe en zijn dankbaar voor wat hij heeft betekend”, schreef directeur Maurice Leeser op X.

Een kleindochter van Van Agt, de 26-jarige Eva, is een wielrenster in dienst van Visma – Lease a Bike.