Wielrenner Jakobsen stapt af in Oman na kleine valpartij

Fabio Jakobsen is afgestapt in de eendagskoers Muscat Classic in Oman. De Nederlander van de ploeg dsm-firmenich PostNL kwam ten val na een lekke band en kon daardoor niet meer verder. Dat bevestigt zijn ploeg op X.

In eerste instantie sprong de 27-jarige wielrenner weer op zijn fiets na de val, maar uiteindelijk had hij te veel last om door te gaan.

Jakobsen deed mee aan de Muscat Classic om zich voor te bereiden op de Tour of Oman, die zaterdag begint. Dat is een meerdaagse rittenkoers die begint met een sprintetappe.