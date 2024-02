Hassan ‘diep bedroefd’ om plotselinge dood Kiptum

Ook de Nederlandse topatlete Sifan Hassan is geraakt door het plotselinge overlijden van de Keniaanse atleet Kelvin Kiptum. De wereldrecordhouder op de marathon is omgekomen door een verkeersongeval in Kenia. “Ik ben diep bedroefd door het nieuws dat Kelvin Kiptum en zijn coach zijn overleden. Mijn hart doet zeer. Mijn condoleances gaan uit naar zijn familie, vrienden en fans”, meldt de tweevoudig olympisch kampioene op Instagram.

Hassan heeft bij het bericht een foto geplaatst waarop ze samen met Kiptum poseert. De twee specialisten op de lange afstand hadden een bijzondere sportieve band. Hassan won vorig jaar in april bij haar debuut de marathon van Londen. Kiptum zegevierde in de Engelse hoofdstad bij de mannen. Afgelopen oktober zegevierde Hassan in Chicago in de tweede tijd ooit bij de vrouwen op de 42,195 kilometer (2.13.44). Kiptum liep met 2.00.35 in dezelfde race een wereldrecord.