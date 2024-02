Ruta del Sol ingekort naar drie etappes om boerenprotesten

De Ronde van Andalusië, ook wel Ruta del Sol genoemd, wordt als gevolg van boerenprotesten ingekort van vijf naar drie dagen. Er is te weinig politie beschikbaar om de wedstrijd te begeleiden.

De Spaanse rittenkoers zou woensdag beginnen, maar toen al moest de organisatie de etappe schrappen. Dat is ook gebeurd voor de rit van donderdag. Voor vrijdag is nu wel een etappe bedacht; er staat een individuele tijdrit van 5 kilometer gepland in Alcaudete. Dan volgt zaterdag een bergetappe van slechts 100 kilometer.

De slotrit op zondag gaat vooralsnog door zoals oorspronkelijk gepland, maar de route kan indien nodig op het laatste moment nog worden aangepast.

De Ruta del Sol is voor veel renners een belangrijke voorbereidingskoers op de grote voorjaarswedstrijden. Tadej Pogacar won vorig jaar, het jaar daarvoor ging de eindzege naar Wout Poels.