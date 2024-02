Schouten schaatst in Calgary naar eerste wereldtitel op 3000 meter

Schaatsster Irene Schouten is voor het eerst in haar carrière wereldkampioen op de 3000 meter geworden. De regerend olympisch kampioene was bij de WK afstanden in Calgary met 3.57,10 de snelste. Het zilver ging naar Isabelle Weidemann uit Canada in 3.58,01 en het brons naar Martina Sablikova uit Tsjechië met 3.58,33.

Europees kampioene Marijke Groenewoud werd met 3.59,81 vierde. Elisa Dul kwam tot 4.06,54, goed voor de elfde plaats.

Schouten won eerder twee keer WK-goud op de massastart en op de 5000 meter. Ze is de olympisch kampioene op de 3000 en 5000 meter en op de massastart.

Schouten moest vorig jaar genoegen nemen met zilver achter de Noorse Ragne Wiklund. De Noorse wereldkampioene van vorig jaar is in de tweede helft van dit seizoen niet zo dominant als dat ze vorig jaar was, mede door ziekte. Wiklund was met 3.59,84 langzamer dan de eerder gestarte Weidemann uit Canada en kwam in haar rit ook tekort tegen de ervaren Sablikova. Ze werd vijfde.

Groenewoud ging in de rit erna tegen de Canadese Ivanie Blondin snel van start, maar zag de rondetijden ook al snel oplopen. Uiteindelijk eindigde de 24-jarige Friezin net naast het podium.

Schouten had het voordeel dat ze wist wat de concurrentie had gereden. In de laatste rit tegen Valérie Maltais uit Canada ging de 31-jarige Noord-Hollandse heel snel van start en pakte daar de marge op de tussentijden van Weidemann. In de ronden daarna liep haar voorsprong beetje bij beetje terug. Met een goede slotronde bleef Schouten toch ruim onder de tijd van de verrassend sterke Weidemann en kon ze eindelijk ook het WK-goud op de 3000 meter met een stralende glimlach in ontvangst nemen.