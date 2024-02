Tennisser Griekspoor bereikt tweede ronde in Dubai

Tennisser Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde bereikt van het ATP-toernooi van Dubai. De 27-jarige Haarlemmer zag zijn tegenstander Abdullah Shelbayh uit Jordanië bij een stand van 7-5 2-0 geblesseerd opgeven.

Voor Griekspoor was het de eerste enkelpartij sinds het verlies in de halve finale van het ABN AMRO Open tegen de Italiaan Jannik Sinner. Op het toernooi in Doha kwam hij vorige week alleen uit in het dubbelspel.

Tegen Shelbayh, de nummer 228 van de wereldranglijst die een wildcard had gekregen, kwam Griekspoor een break voor op 3-2, maar de Jordaniër kwam na een lange game terug tot 5-5. Met twee gewonnen games pakte de Nederlandse nummer 28 van de wereld toch de set.

In de tweede set liep Griekspoor meteen uit naar 2-0. Shelbayh gaf daarna geblesseerd op. Griekspoor neemt het in de tweede ronde op tegen Aleksandr Boeblik uit Kazachstan. De als zevende geplaatste Boeblik won in drie sets van de Tsjechische qualifier Tomas Machac: 2-6 6-3 7-6 (5).

Botic van de Zandschulp had zich eerder verzekerd van een plek in de tweede ronde in Dubai. Hij versloeg de Fransman Adrian Mannarino met 7-6 (3) 7-5 en treft de Amerikaan Sebastian Korda