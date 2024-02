NEC bereikt bekerfinale na zege in verlenging op SC Cambuur

NEC heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi om de KNVB-beker. De Nijmegenaren waren in Leeuwarden, na verlenging, te sterk voor eerstedivisionist SC Cambuur: 1-2. NEC treft zondag 21 april Feyenoord of FC Groningen in de finale.

Cambuur leidde halverwege de wedstrijd nog. De Letse spits Roberts Uldrikis kopte op aangeven van Fedde de Jong van dichtbij raak. NEC drong na rust aan en kwam via de Japanner Koki Ogawa, die scoorde uit een hoekschop van Tjaronn Chery, langszij: 1-1. Zijn landgenoot Kodai Sano besliste het duel in de eerste helft van de verlenging.

Het is de vijfde keer dat NEC in de finale van het bekertoernooi staat. De club wist het toernooi nog nooit te winnen. De finales in 1973, 1983, 1994 en 2000 gingen allemaal verloren.