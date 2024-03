Skiër Feller na afgelasten race in Slovenië zeker van wereldbeker

Skiër Manuel Feller is zeker van de eindzege in de wereldbeker op de slalom. De Oostenrijker kan de eerste plaats niet meer ontgaan, omdat de voorlaatste race van het seizoen in Kranjska Gora in Slovenië van zaterdag is afgelast om slechte weersomstandigheden.

Feller heeft een voorsprong van 169 punten op de Duitser Linus Strasser. Een overwinning in de wereldbeker levert 100 punten op. De laatste wedstrijd is op 17 maart in het Oostenrijkse Saalbach-Hinterglemm.

“Het is een beetje vreemd op deze manier”, zei Feller tegen het Oostenrijkse nationale persbureau. “Ik had liever gehad dat de beslissing in een wedstrijd was gevallen. Op deze manier is het wat lastig te bevatten.”

De wedstrijd in Slovenië is geschrapt na de hevige regenval van de voorbije dagen.