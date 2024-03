Onderzoek bevestigt gebroken enkel shorttrackster Schulting

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft haar rechterenkel gebroken. Dat heeft onderzoek in het ziekenhuis uitgewezen. Mogelijk volgt een operatie.

Schulting liep de blessure op tijdens de finale van de 1000 meter bij de wereldkampioenschappen in Ahoy. De 26-jarige Friezin belandde hard in de kussens.

De gebroken enkel is een nieuwe tegenslag voor Schulting, die na vorig seizoen rust nam om vermoeidheidsklachten. Ze maakte vorige maand bij de wereldbekerwedstrijden in Dresden, na elf maanden, haar rentree. Vervolgens deed Schulting ook mee aan de wereldbeker in Gdansk.

Bij de WK in Ahoy strandde Schulting op de 500 en 1500 meter in de halve finales. Door haar val in de finale van de 1000 meter, kon ze niet meer in actie komen in de finale van de aflossing met de vrouwenploeg en de gemengde aflossing.