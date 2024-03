Kunstrijdster Van Zundert ontbreekt op WK in Montréal

Lindsay van Zundert doet deze week niet mee aan de wereldkampioenschappen kunstrijden in Montréal in Canada. De 19-jarige Nederlandse heeft zich niet goed kunnen voorbereiden op het toernooi.

“Door privé-omstandigheden heeft Lindsay enige tijd niet genoeg kunnen trainen om competitief te kunnen zijn met de internationale top”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van schaatsbond KNSB. “Ze werkt nu samen met haar trainer Thomas Kennes hard om weer op niveau te komen, maar dit WK komt nog te vroeg. Lindsay is zeer gemotiveerd om bij de Olympische Spelen van 2026 op het ijs te staan. Dat is het langetermijndoel waar we met elkaar naartoe werken. Daarom is het noodzakelijk om nu nog even een pas op de plaats te maken.”

Van Zundert kwalificeerde zich in 2022 voor de Olympische Spelen van Beijing. Daarmee was ze de eerste Nederlandse kunstschaatsster in 45 jaar die weer meedeed aan de Spelen.

Nederland wordt bij de WK in Montréal vertegenwoordigd door Daria Danilova en Michel Tsiba (paren) en Hanna Jakucs en Alessio Galli (ijsdansen).