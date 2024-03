Voetbalsters Ajax verdienen ruim 700.000 euro in Champions League

Ajax heeft ruim 700.000 euro verdiend aan de bijzondere prestaties van de voetbalsters dit seizoen in de Champions League. De kwartfinale tegen Chelsea bleek na een 3-0-nederlaag in Amsterdam en het 1-1-gelijkspel in Londen het eindstation, waardoor er niet nog eens 180.000 euro aan inkomsten bij kwam.

Ajax haalde in september voor het eerst de groepsfase van de Champions League, wat een startpremie van 400.000 euro opleverde. In eerdere seizoenen bleef de landskampioen steken in de voorrondes, waar maximaal zo’n 200.000 euro te verdienen is.

De ploeg van trainster Suzanne Bakker kwam met Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma met drie kwartfinalisten van vorig jaar in de poule terecht. Weinigen hielden dan ook rekening met een plek bij de laatste acht. Dankzij drie zeges in de eigen Johan Cruijff ArenA ging Ajax echter als tweede door, achter PSG.

Voor iedere zege kreeg Ajax 50.000 euro, voor het gelijkspel bij Bayern 17.000 euro. De kwartfinaleplek, de eerste voor een Nederlands vrouwenteam in de Champions League, voegde daar nog 160.000 euro aan toe. Daardoor verdiende Ajax in totaal 727.000 euro sinds het bereiken van de groepsfase. Spelen in de ArenA kostte echter ook geld.

Ajax doet geen mededelingen over de hoogte van de begroting van de vrouwenploeg, maar die wordt geschat op maximaal 2 miljoen euro.