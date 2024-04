Rus na lange driesetter onderuit in eerste ronde Charleston

Arantxa Rus is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het tennistoernooi van Charleston. De 33-jarige Zuid-Hollandse verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse Katie Volynets in drie sets: 6-2 6-7 (6) 7-6 (6).

Rus, de nummer 54 van de wereldranglijst, verloor twee keer haar opslagbeurt in de eerste set. In de tweede set kwam ze ook een break achter tegen de 22-jarige Amerikaanse, die op plek 110 van de wereldranglijst staat. Ze trok de stand echter weer gelijk en nadat beide speelsters nog een keer hun service hadden verloren moest de tiebreak beslissing brengen. Daarin benutte Rus haar tweede setpoint.

In de derde set hadden de twee speelsters veel moeite om hun eigen opslagbeurt te winnen. Rus won op 5-5 voor de vierde keer op de service van de Amerikaanse en kon vervolgens voor de winst serveren. Ze verloor echter haar service, waardoor er opnieuw een tiebreak volgde. Daarin kreeg de Nederlandse twee matchpoints op 6-4, maar wist die niet te benutten. Volynets greep daarna haar kans wel.