Van der Poel opnieuw favoriet in strijd over kasseien

Met een kleine 56 kilometer aan kasseistroken wacht de renners in Parijs-Roubaix een van de zwaarste koersen van het jaar. Tussen startplaats Compiègne en de wielerbaan van Roubaix, waar traditioneel wordt gefinisht, zijn die stroken in een totaal van 280 af te leggen kilometers verdeeld over 29 zogenoemde sectoren.

Over de aanloop naar de twaalfde sector ontstond wat rumoer. De organisatie meldde eerder in de week net voor het beruchte Trouée d’Arenberg – beter bekend als het Bos van Wallers – een chicane te hebben aangelegd om de snelheid van het aanstormende peloton te verminderen. Mathieu van der Poel, winnaar van de editie van vorig jaar en opnieuw favoriet, reageerde op X (‘is dit een grap’) verre van enthousiast. Een andere oud-winnaar, Dylan van Baarle, toonde zich op hetzelfde medium juist ingenomen met het besluit.

De klassieker begint om 11.10 uur. De eerste renner wordt rond 17.15 uur in Roubaix verwacht.