Tennisster Sabalenka in twee sets naar halve eindstrijd Rome

Tennisster Aryna Sabalenka is op het grote WTA-toernooi van Rome doorgedrongen tot de halve eindstrijd. De als tweede geplaatste Belarussische won in twee sets van de Letse Jelena Ostapenko, die als nummer 9 was ingeschaald: 6-2 6-4. De partij duurde een uur en een kwartier. Voor Sabalenka was het haar derde zege in drie ontmoetingen met Ostapenko.

Sabalenka strandde vorig jaar in Rome nog in de tweede ronde, tegen de Amerikaanse Sofia Kenin. Voor een plek in de finale speelt ze tegen haar landgenote Viktoria Azarenka of de Amerikaanse Danielle Collins. De andere halve finale gaat tussen de als eerste geplaatste Poolse Iga Swiatek en de Amerikaanse Coco Gauff.