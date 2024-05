Jakobsen volgende uitvaller in Giro na zware valpartij

Wielrenner Fabio Jakobsen kan niet verder in de Giro d’Italia. De klachten van de 27-jarige sprinter verergerden afgelopen nacht na zijn zware valpartij in de elfde etappe van woensdag. “Met het oog op zijn gezondheid gaat hij niet meer van start en keert hij terug naar huis om te herstellen”, lichtte dsm-firmenich PostNL-arts Laurens Kappelle toe via de website van de ploeg.

Jakobsen kende een tegenvallende eerste week waarin hij geen enkele keer meedeed om de ritzege. Woensdag zat de Nederlander in betere positie, totdat de Est Madis Mihkels hem in de laatste honderden meters van opzij aanreed. “Dit is zonde. Ik begon me beter te voelen, mijn benen voelden ook steeds beter aan”, reageerde Jakobsen op zijn opgave. Hij liep geen breuken op bij zijn val.

De ploeg raakte eerder Bram Welten al kwijt door ziekte. Ook onder anderen landgenoten Olav Kooij en Robert Gesink stapten al uit de koers.