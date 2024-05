Meerkamper Roosen plaatst zich in Götzis voor Olympische Spelen

Sven Roosen heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. De 22-jarige atleet uit Eindhoven eindigde op de meerkamp in Götzis in Oostenrijk als tweede met 8517 punten. Daarmee voldeed hij ruim aan de olympische limiet. Sven Jansons werd met een persoonlijk record van 7850 punten zestiende.

Bij de vrouwen ging de zege op de zevenkamp naar Anouk Vetter. De Nederlandse, die 6642 punten verdiende, won het toernooi in 2022 ook al. Emma Oosterwegel eindigde met 6337 punten als vierde. Vetter en Oosterwegel waren al zeker van deelname aan de Olympische Spelen.