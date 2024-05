Titelverdediger Nuggets klaar in play-offs NBA

De basketballers van Minnesota Timberwolves hebben ervoor gezorgd dat Denver Nuggets niet meer hoeft te denken aan een tweede titel op rij in de Amerikaanse competitie NBA. Na een spectaculaire inhaalrace wonnen de bezoekers in Denver het beslissende zevende duel met 98-90. In het derde kwart keken de Timberwolves nog tegen een achterstand van 20 punten aan.

Minnesota neemt het in de halve finales op tegen Dallas Mavericks. Indiana Pacers plaatste zich ten koste van New York Knicks voor de andere halve finale. Daarin is Boston Celtics de tegenstander. Ook de Pacers hadden zeven wedstrijden nodig. Het laatste duel, in Madison Square Garden van New York, leverde een 130-109-overwinning op.