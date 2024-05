Gemengd judoteam op WK uitgeschakeld door Pollings Italië

De Nederlandse judoka’s zijn op het WK voor gemengde landenteams in de achtste finales uitgeschakeld. Nederland verloor met 4-3 van Italië, waar Kim Polling een van de judoka’s was.

Polling won haar partij van Hilde Jager, waarop Mark van Dijk, Marit Kamps en Jur Spijkers overwinningen voor Nederland boekten. Julie Beurskens en Koen Heg verloren van hun Italiaanse tegenstander, waardoor een beslissingswedstrijd nodig was. Daarin versloeg Polling Jager voor een tweede keer. Italië neemt het in de kwartfinales op tegen Frankrijk.

Polling kreeg in april toestemming om voor Italië uit te komen. De 33-jarige judoka, die een Italiaanse echtgenoot heeft, is al bijna acht jaar woonachtig in Italië. Polling (33) moest in Nederland concurreren met Sanne van Dijke voor het enige olympische ticket in de klasse tot 70 kilogram.