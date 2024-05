IOC verbouwereerd over door boksbond uitgekeerde bonussen

Het Internationaal Olympisch Comité heeft met verbazing kennisgenomen van het besluit van de internationale boksbond IBA om boksers een bonus uit te keren. Dit meldt het olympisch comité in een verklaring op zijn website.

“Zoals altijd bij de IBA is het onduidelijk waar het geld vandaan komt. Dit totale gebrek aan financiële transparantie was precies een van de redenen waarom het IOC de erkenning van de IBA heeft ingetrokken”, aldus het IOC in het statement. “De IBA was niet bereid om op transparante wijze de bronnen van haar financiering uit te leggen noch om volledige financiële afhankelijkheid van één enkel staatsbedrijf, Gazprom, uit te leggen.”

Woensdag werd bekend dat medaillewinnaars in Parijs een bedrag tegemoet kunnen zien. Winnaars van goud krijgen zelf 50.000 dollar (ruim 46.000 euro). Hun coach en het olympisch comité van het land kunnen rekenen op elk 25.000 dollar. In totaal zegt de IBA 3,1 miljoen dollar te reserveren voor het plan. Daarmee gaat de IBA verder dan atletiekbond World Athletics, die alleen winnaars van olympisch goud een bonus uitkeert, van 50.000 dollar.

De IBA mag van het IOC het olympisch bokstoernooi in Parijs niet organiseren vanwege langdurige zorgen over bestuurskwesties.