Triatleten Kingma, Klamer, Kolkman en Murray naar Spelen Parijs

Triatleten Maya Kingma, Rachel Klamer, Mitch Kolkman en Richard Murray doen namens Nederland mee aan de Olympische Spelen. Het kwartet doet mee aan de individuele wedstrijd en aan de gemengde teamestafette. NOC*NSF heeft de voordracht bevestigd.

Het gemengde estafetteteam voldeed eind mei aan de kwalificatie-eis door in het Olympic Qualification Event in het Mexicaanse Huatulco als tweede te eindigen. Daardoor mogen Kolkman en Murray ook individueel starten in Parijs.

Kingma en Klamer voldeden eerder al aan de individuele kwalificatie-eis van NOC*NSF: een top 8-notering in een World Triathlon Championships Series-race over de olympische afstand.

De olympische mannenwedstrijd is op dinsdag 30 juli. Een dag later is vrouwenrace. De gemengde teamestafette vindt plaats op maandag 5 augustus.