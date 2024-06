Bagnaia pakt vierde GP-zege bij Grote Prijs van Italië

Francesco Bagnaia heeft bij de Grote Prijs van Italië zijn vierde zege van het seizoen in de MotoGP gepakt. De Ducati-coureur troefde op het circuit van Mugello zijn landgenoot Enea Bastianini en de Spanjaard Jorge Martín af.

Bagnaia had een goede start en nam in de tweede bocht de koppositie over van Martín die de pole had veroverd. De tweevoudig wereldkampioen was een dag eerder ook de beste geweest in de sprintrace. Martín, die leidt in het WK-klassement, kwam daarin ten val.

Martín was lang de eerste achtervolger van Bagnaia, maar in de slotfase rukte Bastianini op. Hij haalde eerst Marc Márquez in en in de slotronde ging hij ook binnendoor bij de Spanjaard die tweede lag.

Bagnaia komt door de zege dichter bij Martín in het klassement. De Italiaan komt op 153 punten, Martín staat op 171. Márquez, die als vierde eindigde, staat derde met 136 punten.