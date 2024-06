Djokovic knokt zich terug en bereikt kwartfinales Roland Garros

Novak Djokovic heeft na een wederopstanding de kwartfinales van Roland Garros bereikt. De Servische nummer 1 van de wereld won in Parijs in vijf sets van Francisco Cerundolo uit Argentinië: 6-1 5-7 3-6 7-5 6-3.

Djokovic stond met 2-1 in sets en 4-2 in games achter en leek voor het eerst sinds 2009 naast een plek in de kwartfinales te grijpen. Hij knokte zich echter terug en dwong een vijfde set af waarin hij alsnog de zege greep.

In de kwartfinales neemt de 37-jarige Serviër het op tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Taylor Fritz en de Noor Casper Ruud. Djokovic won Roland Garros vorig jaar voor de derde keer door Ruud in de finale te verslaan.

Djokovic had in de nacht van zaterdag op zondag diep moeten gaan om de vierde ronde te bereiken. Hij won ook in vijf sets van de Italiaan Lorenzo Musetti na een 2-1-achterstand in sets en deed dat om 03.06 uur ’s nachts.

Tegen de als 23e geplaatste Cerundolo begon Djokovic nog goed. Hij won twee keer de opslagbeurt van de 25-jarige Argentijn en daarmee de eerste set met 6-1. In de tweede set kreeg de Serviër het lastig en maakte hij steeds meer fouten. Op 6-5 op het negende breakpoint van de set sloeg Cerundolo toe en trok de stand gelijk in sets.

Meteen in de derde set leverde Djokovic zijn opslagbeurt in. Hij oogde vermoeid en bewoog minder goed dan normaal. Cerundolo won zijn servicegames overtuigend en benutte zijn eerste setpoint. De Serviër overlegde daarna met zijn fysio, die hem eerder al had behandeld. Hij begon aan de vierde set en won zijn opslagbeurten aanvankelijk overtuigend. Op 2-2 kreeg Cerundolo echter een breakpoint en pakte de game. Drie games later trok Djokovic de stand echter gelijk. De winnaar van 24 grandslamtitels leefde op en benutte op 6-5 zijn vierde setpoint.

Djokovic won meteen de opslagbeurt van Cerundolo in de vijfde set, maar de Argentijnse nummer 27 van de wereldranglijst brak meteen terug. Het was vervolgens even schrikken voor de Serviër toen hij in een rally uitgleed. Dat was hem eerder in de partij ook al een keer overkomen. Djokovic won zijn opslagbeurten daarna en kreeg op 4-3 na meer dan 4,5 uur opnieuw een breakpoint. Hij benutte het en serveerde de partij vervolgens uit op zijn eerste matchpoint.