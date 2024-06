Wielrenner Stannard met terugwerkende kracht vier jaar geschorst

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft wielrenner Robert Stannard een schorsing van vier jaar opgelegd. De UCI concludeert uit afwijkingen in het biologisch paspoort van de 25-jarige Australiër uit 2018 en 2019 dat hij doping moet hebben gebruikt. Stannard krijgt ook een boete van ongeveer 70 procent van zijn salarissen in 2018 en 2019.

De schorsing van Stannard is op 17 augustus 2018 ingegaan. Dat is volgens de UCI het moment van de eerste afwijkingen. De periode van vier jaar is inmiddels verstreken. In juli 2022 won Stannard de Ronde van Wallonië. De zege van die etappekoers raakt hij kwijt.

De Australiër was al voorlopig geschorst sinds augustus vorig jaar. Sinds deze winter zit hij zonder ploeg. In de twee jaar ervoor reed hij voor Alpecin-Deceuninck. Daarvoor reed hij voor de Australische ploeg Mitchelton-Scott, die later Team BikeExchange ging heten.

Stannard kan nog in beroep gaan tegen de schorsing bij het sporttribunaal CAS. Daarvoor heeft hij een maand de tijd. De wielrenner liet zelf weten dat hij nooit met opzet of bewust verboden middelen heeft gebruikt.