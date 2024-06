Bol mikt in EK-finale 400 meter horden op goud en ‘harde race’

Femke Bol plant een snelle race dinsdag in de finale van de 400 meter horden op de EK atletiek in Rome. “Het is een goede baan met wijde bochten en ik heb gezien dat er veel persoonlijke records worden gelopen, dus de omstandigheden zijn ernaar”, zei Bol na afloop van haar race in de halve finales, die ze won in 54,16 seconden en waarin ze inhield op de laatste meters. “Dat was bewust om te sparen voor de finale.”

De Amersfoortse atlete is in Stadio Olimpico de torenhoge favoriete voor de Europese titel en als ze in de finale geen fout maakt, is die gouden plak voor haar. Ze prolongeert dan haar titel van twee jaar geleden op de EK in München.

Maar meer nog dan met een medaille is Bol bezig met een goede tijd, want de Olympische Spelen komen eraan en die zijn haar hoofddoel. “Zoveel races zijn er niet meer tot Parijs. Ik heb hier de finale en dan nog de Diamond League in Londen. Dus ik wil er een harde race van maken en een beste seizoenstijd lopen. Het betekent hard openen en met veertien passen tussen de horden naar het zevende hekje en dan maar dood gaan op het laatste stuk.”

Bol veroverde vorig jaar in Boedapest de wereldtitel op de 400 meter horden en aast nu op de olympische titel in Parijs. Op de Spelen van Tokio won ze brons en verloor ze van Sydney McLaughlin-Levrone. Die Amerikaanse atlete heeft niet alleen de olympische titel in bezit, maar met 50,68 ook het wereldrecord. Bol heeft het Europees record in handen met 51,45. Ze liep dit seizoen 53,07 als beste tijd.

McLaughlin-Levrone zal vermoedelijk op de Spelen weer de grote concurrente van Bol zijn. De Amerikaanse is goed in vorm, getuige de razendsnelle 48,75 die ze zondag bij wedstrijden in New York liep op de 400 meter vlak. Dat is de beste wereldjaarprestatie.

Bol keek met een goed gevoel terug op haar race over de hekjes in de halve finale, al was de tijd niet heel snel. “Ik wilde wat harder over de eerste twee horden en dan serieus doortrekken tot de zevende, achtste horde. Dat ging heel makkelijk. Daarna heb ik ingehouden om energie te sparen, wat ik toch altijd spannend vind om te doen. Want als je wat minder gefocust loopt, kun je makkelijker een foutje maken.”