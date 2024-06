Titelverdedigster Bol naar EK-finale 400 meter horden

Femke Bol heeft zich op de EK atletiek in Rome met gemak geplaatst voor de finale van de 400 meter horden. De regerend wereld- én Europees kampioene won met ruime voorsprong haar serie in de halve finales. Bol klokte 54,16 seconden. De finale is dinsdagavond in het Stadio Olimpico.

Bol schreef twee jaar geleden op de EK in München atletiekhistorie door als eerste vrouw goud te winnen op zowel de 400 meter als de 400 meter horden. Ze won daar met de ploeg op de 4×400 meter estafette zelfs nog een derde gouden plak.

In Rome slaat ze de 400 meter over. De Amersfoortse richt zich volledig op de 400 meter horden, het nummer waarop ze vorig jaar in Boedapest wereldkampioen werd en nu voor goud gaat op de Olympische Spelen in Parijs. Bol haalde in Rome op vrijdag al een bronzen medaille met de estafetteploeg op de 4×400 meter gemengd.

Cathelijn Peeters plaatste zich ook voor de finale. De 27-jarige Brabantse atlete passeerde met een ferme eindsprint een paar concurrentes en kwam in haar series van de halve finales als tweede over de finish in 54,66, goed voor directe toegang tot de finale.

Peeters strandde vorig jaar in de halve finales van de 400 meter horden op de WK atletiek in Boedapest. Ze maakte samen met Bol wel deel uit van de estafetteploeg die de wereldtitel won op de 4×400 meter.