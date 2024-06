Basketballegende West op 86-jarige leeftijd overleden

Basketballegende Jerry West is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigde zijn voormalige club Los Angeles Lakers. De oud-speler en coach verwierf wereldwijde faam, aangezien zijn silhouet nog altijd wordt gebruikt in het logo van de NBA, de Amerikaanse profcompetitie.

West speelde tussen 1960 en 1974 voor de Lakers en was coach in Los Angeles tussen 1976 en 1979. Hij stond negen keer in de finale van de NBA, maar veroverde de titel slechts één keer. West was veertien keer actief in de All-Star Game, de wedstrijd tussen de beste spelers uit de oostelijke en de westelijke divisie.