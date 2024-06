Groenewegen sprint naar zege in eerste etappe Ronde van Slovenië

Wielrenner Dylan Groenewegen heeft de eerste etappe van de Ronde van Slovenië gewonnen. De 30-jarige wielrenner van Jayco AlUla bleef in de sprint na 204,5 kilometer tussen Murska en Ormoz de Noor Alexander Kristoff nipt voor. De Duitser Phil Bauhaus werd derde.

Groenewegen liet in de sprint na een nagenoeg vlakke etappe het treintje van de Noorse ploeg Uno-X Mobility eerst even voorgaan. Hij wist de Noor aan de rechterkant echter net voor de streep nog te passeren.

Het is de derde overwinning van Groenewegen dit jaar. Na de Clàssica Comunitat Valenciana in januari was hij vorige maand de beste in de Belgische eendagswedstrijd Ronde van Limburg.

“Dit is een finale die ons ligt, die mag wel ieder jaar in de Ronde van Slovenië”, reageerde de ritwinnaar, die een jaar geleden ook al de beste was in Ormoz. “Het was heel hectisch, mede door de regen en omdat iedereen fris is in de eerste etappe.”

Groenewegen ging in op de val van teamgenoot Luka Mezgec, die toch verder kon. “Het team heeft me in een goede positie gebracht. Luka kon nog een goede lead-out doen als voorlaatste man in de finale. Het laat de motivatie van de ploeg zien. Deze zege is echt een ploegprestatie. We hebben ambities voor de hele week, ook voor het klassement. Eerst drinken we vanavond champagne en dan de volgende etappe.”

De Ronde van Slovenië duurt tot en met zondag.