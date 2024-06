Tennisser Murray twijfelt over deelname aan Spelen in Parijs

Tennisser Andy Murray ziet mogelijk af van deelname aan de Olympische Spelen in Parijs als hij niet wordt geselecteerd voor het dubbelspel. Murray, die in 2012 en 2016 olympisch goud won in het enkelspel, zou het dubbelspel in Parijs kunnen missen omdat Groot-Brittannië mogelijk Joe Salisbury en Neal Skupski stuurt.

“Ik moet zien wat er gebeurt met de Olympische Spelen”, zei Murray bij het tennistoernooi van Stuttgart. “Ik weet nog niet 100 procent zeker hoe het zit met het dubbelspel. Ik weet ook nog niet of ik wel of niet ga spelen als ik alleen het enkelspel mag meedoen”, zei hij. “Mijn lichaam voelde niet geweldig toen ik de afgelopen maand op gravel speelde. Ik had wat problemen met mijn rug, dus ik weet niet of ik alleen voor het enkelspel zou gaan. Ik wacht het nog even af.”

Het tennistoernooi op de Olympische Spelen vindt plaats van 27 juli tot 4 augustus. Murray heeft drie olympische medailles gewonnen. In 2012 en 2016 greep hij goud in het enkelspel. In 2012 won hij tevens een zilveren medaille in het gemengd dubbelspel met Laura Robson.