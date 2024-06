Ganna verovert vijfde Italiaanse titel tijdrijden

Filippo Ganna heeft voor de vijfde keer de Italiaanse titel tijdrijden veroverd. De wielrenner van Ineos Grenadiers was over een traject van 35 kilometer rond Grosseto 24 seconden sneller dan Edoardo Affini (Visma – Lease a Bike), die zilver overhield aan zijn optreden. Het brons was voor Filippo Baroncini (UEA Team Emirates). Hij was 55 tellen langzamer dan Ganna, die een gemiddelde haalde van 53,611 kilometer per uur.

Ganna won in zijn carrière twee keer de wereldtitel tijdrijden. Hij aast op de komende Spelen in Parijs op de olympische titel.