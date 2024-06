Griekspoor, Van de Zandschulp en Rus maandag in actie

Tennissers Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus komen allemaal maandag al in actie op Wimbledon. Zij zijn de enige drie Nederlandse deelnemers in het enkelspel.

Griekspoor en Van de Zandschulp zitten in de bovenste helft van het schema van het mannentoernooi. Daarin zit ook titelhouder Carlos Alcaraz, die volgens traditie maandag de eerste wedstrijd op Centre Court speelt.

Rus zit juist in de onderste helft van het schema, in tegenstelling tot titelverdedigster Marketa Vondrousova, die dinsdag als eerste op de hoofdbaan in actie komt.

Griekspoor treft de Spanjaard Pablo Carreño Busta, Van de Zandschulp de Brit Liam Broady en Rus de Chinese Yue Yuan.