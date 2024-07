Eritreeër Girmay sprint in Turijn naar zege in derde Touretappe

Biniam Girmay heeft de derde etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. De 24-jarige Eritreeër van de Belgische ploeg Intermarché-Wanty was na 231 kilometer tussen Piacenza en Turijn de beste in de massasprint. Girmay bleef in een lange sprint de Colombiaan Fernando Gaviria en de Belg Arnaud De Lie voor. Dylan Groenewegen was de beste Nederlander op de vijfde plaats.

Het is voor Girmay de eerste ritoverwinning in de Tour de France. De wielrenner uit Eritrea won eerder in 2022 een etappe Giro d’Italia en de klassieker Gent-Wevelgem.