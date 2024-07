Van de Zandschulp hoopt dat zege op Wimbledon de ommekeer was

Botic van de Zandschulp hoopt dat hij met het bereiken van de tweede ronde van Wimbledon voor een kentering heeft gezorgd. De nummer 97 van de wereld wist half mei voor het laatst een wedstrijd te winnen.

“Laten we hopen dat vandaag de ommekeer was”, zei Van de Zandschulp na zijn zege op de Brit Liam Broady. “Een wedstrijd winnen geeft vertrouwen. Ik ben vooral blij met hoe ik in de derde en vierde set heb gespeeld. Met name mijn service liep goed. Dat is belangrijk in mijn spel. Het is toch fijn als je een aantal gratis punten krijgt. Bijvoorbeeld toen ik bij 5-3 ging uitserveren en drie aces sloeg. Dan loop je gemakkelijker door je games. Als je service hapert, moet je in elke rally vechten. Ik moet zeggen dat dat vertrouwen geeft.”

Van de Zandschulp (28) besloot zich na zijn vroege uitschakeling in Rosmalen af te melden voor de toernooien van Halle en Mallorca. In plaats daarvan nam hij even afstand en reisde hij vroeg af naar Londen.

“Vanaf het begin was ik fris. Al was ik van de week wel een klein beetje ziek en ben ik nog niet honderd procent fit. Op de baan had ik op een gegeven moment wel het gevoel dat er iets heel geks moest gebeuren wilde ik het nog uit handen geven”, aldus de Veenendaler.

“Ik begon agressief en speelde goed naar voren. Ik wilde zorgen dat hij moest lopen. Op een gegeven moment voelde dat zo comfortabel. Je moet elke bal er bovenop blijven zitten en het is dan heel gevaarlijk om tussen comfort en agressief spel te blijven hangen. Je ziet dan toch dat de speler die op de belangrijke punten de agressiviteit behoudt uiteindelijk aan het langste eind trekt.”

In de volgende ronde treft Van de Zandschulp de Fransman Ugo Humbert. “Ik moet weer tegen een linkshandige speler. Het is misschien wel de tiende keer dit jaar”, aldus de nummer 2 van Nederland. “Normaal vond ik dat nooit zo erg om tegen een lefty te spelen, maar sinds ik vorig jaar door mijn linkerenkel ben gegaan, heb ik iets minder vertrouwen om vol naar mijn backhandhoek te gaan. Humbert is een goede speler, die goed op gras uit de voeten kan. Vandaag speelde hij wel een vijfsetter tegen Aleksandr Sjevtsjenko. Die wedstrijd ga ik terugkijken.”