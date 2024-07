Djokovic na zege opnieuw tegen Alcaraz in finale Wimbledon

Novak Djokovic heeft zich voor de tiende keer geplaatst voor de finale van Wimbledon. De 37-jarige Serviër versloeg in de halve eindstrijd de vijftien jaar jongere Italiaan Lorenzo Musetti met 6-4 7-6 (2) 6-4. De zevenvoudig winnaar van de grand slam in Londen treft net als vorig jaar Carlos Alcaraz in de finale. Vorig jaar verloor de nummer 2 van de wereld van de Spanjaard.

De 21-jarige Alcaraz veroverde een jaar geleden tegen Djokovic na een vijfsetter zijn eerste titel op Wimbledon. De titelverdediger drong eerder op vrijdag opnieuw door tot de finale door in vier sets te winnen van de Rus Daniil Medvedev: 6-7 (1) 6-3 6-4 6-4.

Djokovic had na zijn zege op Holger Rune in de vierde ronde geklaagd over het in zijn ogen respectloze publiek, dat hem zou hebben uitgejouwd. In de partij tegen Musetti ergerde hij zich pas in de slotfase aan een aantal luidruchtige fans van de Italiaan.

Waar Musetti in de kwartfinale vijf sets nodig had om zich te ontdoen van Taylor Fritz, had Djokovic zich kunnen sparen. Zijn tegenstander, Alex de Minaur, meldde zich geblesseerd af. Ondanks de zware kwartfinale oogde Musetti tegen Djokovic fit en bewoog hij gemakkelijk over de baan.

In een vermakelijke eerste set kwam Musetti op 5-3 terug van een break achterstand door vanaf 40-15 vier punten op rij te maken. Djokovic won echter alsnog de set met een tweede break in de volgende game. De Italiaanse nummer 25 van de wereld liet zich niet kennen en pakte meteen een 2-0-voorsprong in de tweede set, voordat Djokovic weer langszij kwam op 3-3. De Serviër, die in de set ongewoon veel onnodige fouten maakte, was in de tiebreak weer oppermachtig.

Djokovic trok de goede lijn door in de derde set en brak Musetti meteen in de eerste game. Op 5-3 kreeg hij drie matchpoints, maar de Italiaan redde zijn servicegame met 5 punten op rij. Musetti creëerde vervolgens ook een breakpoint op de opslag van Djokovic, maar dit keer draaide de Serviër de zaken om en benutte hij zijn vierde matchpoint.