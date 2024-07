Geletruidrager Pogacar loopt uit met ritzege op Pla d’Adet

Tadej Pogacar heeft in de veertiende etappe zijn tweede ritzege van deze Tour de France geboekt. De 25-jarige Sloveen van UAE Team Emirates kwam als eerste boven op Pla d’Adet na een rit van 151 kilometer van Pau naar Saint-Lary-Soulan.

Pogacar pakte met zijn dertiende ritzege in de Tour de France kostbare tijd op zijn concurrenten Jonas Vingegaard uit Denemarken en Remco Evenepoel uit België, die respectievelijk als tweede en derde over de streep kwamen.

Zondag volgt een tweede bergetappe in de Pyreneeën van Loudenvielle naar Plateau de Beille.

Vanuit het vertrek in Pau regende het demarrages, met Frank van den Broek als een van de eerste aanvallers. Pas na veertig kilometer slaagde een viertal met daarbij wereldkampioen Mathieu van der Poel erin een kleine voorsprong te pakken. Zes renners konden er bijkomen. Een grote groep met sprinters Jasper Philipsen en Biniam Girmay in de groene trui, lukte dat niet meer voor de tussensprint.

Op de eerste beklimming van de buitencategorie hield de kopgroep van zo’n tien renners, met daarin Van der Poel, goed stand. De Spanjaard Oier Lazkano kwam als eerste over de top. Het peloton onder aanvoering van UAE Team Emirates van Pogacar volgde op ongeveer vier minuten, maar liep in de afdaling en op de beklimming van de Hourquette d’Ancizan van de tweede categorie in op de koplopers. Van der Poel moest de koplopers laten gaan en werd bijgehaald. Nog vijf vluchters waren over, van wie David Gaudu als eerste over de top kwam.

Aan de voet van de Pla d’Adet had de kopgroep nog 1.22 minuut voorsprong op het uitgedunde peloton met de favorieten. De klim van 10,6 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7 procent werd het strijdtoneel van de klassementsrenners. De Ier Ben Healy reed weg bij zijn overgebleven medevluchter Gaudu.

Pogacar stuurde ploeggenoot Adam Yates vooruit en liet vervolgens het initiatief aan zijn concurrenten. Met nog 4,5 kilometer te gaan demarreerde Pogacar en zat al snel in het wiel van Yates, die ook Healy bijhaalde. Een halve kilometer later ging de Sloveen er alleen vandoor. Vingegaard liet in de achtervolging Evenepoel achter, leek even bij Pogacar te komen, maar toen liep de geletruidrager verder uit en won zo als eerste renner in het geel op Pla d’Adet.

Op de streep had Pogacar 39 seconden voorsprong op Vingegaard en 1.10 op Evenepoel. In het algemeen klassement leidt Pogacar met 1.57 op Vingegaard en 2.22 op Evenepoel.