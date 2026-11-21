TURIJN (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de ATP Finals in Turijn. De Spaanse nummer 3 van de wereldranglijst versloeg de Amerikaan Ben Shelton zaterdag in de halve finale in drie sets: 3-6 6-3 7-6 (1). In de finale treft hij zondag de winnaar van het duel tussen Alexander Zverev en Daniil Medvedev, dat later op zaterdag plaatsvindt.

Shelton, de verliezend finalist van de US Open, begon zaterdag sterk aan de halve finale door de eerste drie games op rij te winnen. Hij gaf zijn voorsprong niet meer weg en besliste set 1 bij zijn eerste setpoint. De tweede set ging lang gelijk op totdat Alcaraz in de achtste game de service van de Amerikaan brak. Hij serveerde vervolgens succesvol voor de setwinst.

Ook in de derde set gaven beide spelers weinig weg, waardoor het op een tiebreak aankwam. Daarin leverde Shelton twee servicepunten op rij in, waardoor Alcaraz snel uitliep. De Spanjaard maakte het af bij zijn eerste van vijf matchpoints.