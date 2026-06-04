Andrejeva verslaat Kostjoek en bereikt finale op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisster Mirra Andrejeva staat voor het eerst in de finale van Roland Garros. De 19-jarige Russin versloeg in een beladen halve finale de Oekraïense Marta Kostjoek in twee sets: 6-1 6-3. Twee jaar geleden stond de huidige nummer 8 van de wereld al eens in de halve finale op het Franse grandslamtoernooi, maar die verloor ze destijds.

Andrejeva begon met een dubbele break sterk aan de eerste set, die ze overtuigend won, terwijl Kostjoek (23) niet tot haar beste spel kwam.

In de tweede set liepen de rally's voor Kostjoek, die de twee eerdere ontmoetingen met Andrejeva eerder dit jaar had gewonnen, iets beter. Toch leverde de mondiale nummer 15 opnieuw haar eerste servicebeurt in. Met een lovegame brak ze haar Russische opponente terug, maar ze kon niet voorkomen dat Andrejeva na ruim een uur haar eerste matchpoint benutte. Beide tennissters gaven elkaar na afloop geen hand.

In de finale neemt Andrejeva het op tegen haar landgenote Diana Sjnajder of de Poolse qualifier Maja Chwalińska. Zij spelen later op donderdag hun halve finale.