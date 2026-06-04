Koning Harald van Noorwegen kan geen update geven over de mogelijke ziekenhuisopname van zijn schoondochter kroonprinses Mette-Marit. "Ik weet daar heel weinig van", reageerde hij tegenover het Noorse persbureau NTB op vragen over een ziekenhuisbezoek van Mette-Marit.

NTB trof Harald bij een zeilevenement van de Koninklijke Noorse Zeilvereniging. Noorse media hebben het paleis om een reactie gevraagd, tot dusver zonder resultaat.

Mette-Marit, die lijdt aan een chronische longaandoening, werd eerder donderdag gezien door Noorse media toen ze het Rikshospitalet in Oslo binnenliep met kroonprins Haakon. Dochter prinses Ingrid Alexandra zette de twee af.

De kroonprinses krijgt mogelijk binnenkort een longtransplantatie. Haar gezondheid verslechterde in de afgelopen periode flink. Zowel Haakon als Ingrid Alexandra kwam de afgelopen dagen vervroegd terug uit het buitenland om bij Mette-Marit te kunnen zijn.