MONTMÉLO (ANP) - Kimi Antonelli is zelf ook verbaasd dat hij al in zijn tweede jaar de Formule 1 domineert. De 19-jarige Italiaan van Mercedes won de laatste vijf grands prix en leidt riant in het wereldkampioenschap. "Als je me twee jaar geleden had gezegd dat ik ooit het kampioenschap zou leiden, had ik je voor gek verklaard", zei hij tijdens de persconferentie van de FIA voorafgaand aan de Grote Prijs van Barcelona-Catalonië. "Maar ik ben blij dat ik in deze positie verkeer en dankbaar voor de kans die ik heb gekregen."

Antonelli is vrij van stress en blaakt van het zelfvertrouwen. "Vorig jaar had ik moeilijke periodes en twijfelde ik vaak aan mezelf, maar ik leerde mezelf wel goed kennen. Dit jaar is alles anders. Ik heb geen twijfels meer. Vanaf het begin was het gevoel in de auto goed. Ik heb veel meer controle. Natuurlijk maak ik nog weleens een foutje, maar over het algemeen ben ik veel effectiever en veel minder gestrest", aldus de Italiaan, die onomwonden uitspreekt dat hij in Barcelona voor zijn zesde zege op rij gaat.

Als hij daarin slaagt, evenaart Antonelli de zegereeks van de Duitse racelegende Michael Schumacher, die in 2000 en 2001 zes races op rij won. Max Verstappen voert de ranglijst van meeste opeenvolgende overwinningen in de Formule 1 aan; de viervoudig wereldkampioen van Red Bull won in 2023 tien races op rij.

Grand Slam

De Nederlander raakte afgelopen zondag in Monaco wel een van zijn records kwijt aan Antonelli. De Italiaan werd in het prinsdom met zijn 19 jaar de jongste coureur in de Formule 1 met een zogeheten grand slam: winst, poleposition, snelste ronde en alle ronden aan de leiding in een grand prix. Verstappen was vier jaar ouder toen hij in de Grote Prijs van Oostenrijk in 2021 voor het eerst zo'n perfecte race reed.

Antonelli leidt het kampioenschap met 156 punten, 66 meer dan Lewis Hamilton van Ferrari.