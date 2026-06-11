RAYE wil pas beginnen met werken aan haar derde album als ze verliefd is. Dat zei de Britse zangeres volgens Billboard tijdens een optreden in New York. "Ik heb al een titel voor mijn derde album. Het gaat And Then She Falls in Love heten", aldus RAYE.

De 28-jarige zangeres zei dat ze weigert "ook maar één nummer te schrijven" totdat ze verliefd is. "Ik kijk ernaar uit, maar zover is het nog niet. Ik ga gewoon geen derde album schrijven over 'wat is die vent een eikel'. Ik ben klaar met dat tijdperk. We gaan uitkijken naar een mooi, positief hoofdstuk", aldus RAYE.

Ook gaf de zangeres haar publiek nog wat liefdesadvies. "Date gewoon geen rappers", aldus RAYE. "Wat was ik een naïef mens."