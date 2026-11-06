SÃO PAULO (ANP/DPA) - Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft een bijzonder aandenken aan zijn eerste wereldtitel thuis aan de muur hangen. Het is de foto van het moment dat viervoudig wereldkampioen Max Verstappen en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton hem op het podium op de schouders nemen, nadat de Italiaan zich in Mexico kroonde tot de jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1.

"Het was zo bijzonder, omdat het oprecht was. Max en Lewis wilden dit zelf doen", zei de 20-jarige Italiaan voorafgaand aan de Grote Prijs van São Paulo in Brazilië. "Deze herinnering is zo dierbaar, die zal nu voor altijd bij me blijven."

"Ik heb eerlijk gezegd nog niet genoeg tijd gehad om te verwerken wat er precies gebeurd is. Het voelt nog steeds onwerkelijk", aldus de coureur van Mercedes, die van plan is de resterende vier grands prix te genieten, maar ook te blijven strijden voor de overwinningen. Mercedes kan namelijk in Brazilië de constructeurstitel veiligstellen.