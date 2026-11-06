U2 geeft volgend jaar niet drie maar vier shows in Nederland. De Ierse band heeft vrijdag, vlak voor de start van de reguliere kaartverkoop, nog een extra concert in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam aangekondigd.

In de voorverkoop bleken kaarten al zo gewild dat er nog een vierde en laatste concert bij is gekomen, meldt organisator MOJO. Die show vindt plaats op 11 juni. De andere concerten zijn op 5, 6 en 9 juni.

De concertreeks maakt deel uit van The Greatest Show On Earth World Tour, waarmee U2 voor het eerst sinds 2019 weer in stadions optreedt. Volgende week brengt de band het nieuwe album Carnaval De Luz uit.