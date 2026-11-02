MEXICO-STAD (ANP) - Kimi Antonelli huilde van geluk toen hij als derde over de finish reed tijdens de Grote Prijs van Mexico-Stad en zich met die positie als jongste ooit verzekerde van de wereldtitel in de Formule 1. "Ik heb het gedaan, ik heb er geen woorden voor. Dit moet ik even verwerken", zei de 20-jarige Italiaan van Mercedes tijdens het interview op de baan.

"Het is een fantastisch seizoen geweest en ik dank alles aan Mercedes en mijn familie. Ik was dit weekend meer gespannen dan anders, maar nu heel blij. De rest van het seizoen kan ik nu genieten. Het is ook geweldig om het podium te delen met Max Verstappen en Lewis Hamilton, twee grote kampioenen. Ik hoop nog veel mooie duels met die twee uit te vechten in de toekomst."

Het Formule 1-team van Mercedes stelde de in Bologna geboren Antonelli in 2025 aan als tweede rijder naast George Russell. Hij nam de plek in van de naar Ferrari vertrokken Hamilton. Hij boekte in zijn 'rookiejaar' drie podiumplekken: derde in Canada en in Las Vegas en tweede in Brazilië, maar kende ook periodes met mindere resultaten.

Dit jaar blonk Antonelli uit in consistentie en koelbloedigheid. Hij nam al na zijn zege in de GP van Japan, de derde race van dit jaar, de leiding in het kampioenschap. De Italiaan boekte in totaal dit jaar al negen overwinningen en brak het ene na het andere leeftijdsrecord. Geen moment zwichtte hij onder de toenemende druk. "Ik wist al vroeg in het seizoen dat de titel mogelijk was, omdat de auto zo snel was en ik constant goed presteerde", zei Antonelli in een later interview op het circuit.

Max Verstappen, die voor de zesde keer de race op het hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez won, sprak lovende woorden over Antonelli. "Het is indrukwekkend wat hij op zo'n jonge leeftijd heeft laten zien dit seizoen. Ik ben trots op hem."