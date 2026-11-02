MEXICO-STAD (ANP) - Max Verstappen is door zijn overwinning in de Grote Prijs van Mexico-Stad van de vierde naar de tweede plaats geklommen in het kampioenschap. Dat is ook het maximaal haalbare voor de viervoudig wereldkampioen van Red Bull, want de 20-jarige Italiaan Kimi Antonelli verzekerde zich als jongste ooit al van de wereldtitel in de Formule 1. De coureur van Mercedes finishte als derde in Mexico en scoorde daarmee zoveel punten, dat hij in de resterende vier grands prix van dit seizoen niet meer te achterhalen is.

Antonelli is op 380 punten gekomen, Verstappen heeft 261 punten. Hij haalde Lewis Hamilton (259 punten) en George Russell (250 punten) in. "Het was een hectische race, maar ik had wel een hele goede start en een hele goede eerste ronde. Die bepaalden eigenlijk al de race voor mij", zei de coureur na afloop in het interview op de baan. "Ik miste nog wel een beetje snelheid, denk ik, maar het team nam de juiste beslissingen op de juiste momenten. Al was het flink zweten om aan het einde van de race Hamilton achter me te houden."