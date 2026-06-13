ROSMALEN (ANP) - Tennissers Sander Arends en David Pel hebben voor het eerst het mannendubbelspel op het grastoernooi van Rosmalen gewonnen. Het Nederlandse duo versloeg in de finale het Belgisch-Franse koppel Zizou Bergs en Arthur Rinderknech na twee tiebreaks in twee sets: 7-6 (6) 7-6 (5).

In beide sets wisten beide duo's lang hun opslagbeurten te behouden. Pas in de tiebreak van de eerste set leverden Bergs en Rinderknech twee keer hun service in, waarmee de Nederlanders de set binnenhaalden. In de daaropvolgende tiebreak deed het Belgisch-Franse duo dat nogmaals en ging de winst naar de Nederlanders.