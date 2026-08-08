ROSARIO (ANP) - Jorge Messi, de vader van Lionel Messi, is op 68-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Spaanse sportkrant Marca op basis van Argentijnse media. Hij stierf volgens de berichten vrijdagavond rond 22.00 uur (lokale tijd) in een ziekenhuis in het Argentijnse Rosario. De familie Messi maakte tijdens het WK van deze zomer bekend dat Jorge kampte met een onbekende ziekte.

De 39-jarige Messi besloot vorige week nog om niet deel te nemen aan de All-Star Game in de Major League Soccer (MLS) met zijn club Inter Miami. In plaats daarvan nam hij de tijd om zijn vader te bezoeken.

Op het WK voetbal van afgelopen zomer kon Messi tijdens het eerste groepsduel van Argentinië zijn tranen op het veld niet bedwingen. Argentinië won de wedstrijd met 3-0 dankzij een hattrick van de Argentijnse vedette. Na afloop verklaarde hij dat de emotie van dat moment niets met voetbal te maken had.