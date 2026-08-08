Diverse radiomakers staan op Instagram stil bij het overlijden van plugger Pim van der Kolk. Zaterdag meldden het Noordhollands Dagblad en De Gooi- en Eemlander dat de plugger in zijn woonplaats Loosdrecht op 72-jarige leeftijd is overleden. Van der Kolk promootte voor zijn werk ruim vijftig jaar lang de muziek van wereldberoemde artiesten bij Nederlandse radiostations.

"Lieve Pim, je gaf me meteen het gevoel dat ik erbij mocht horen, bij mijn eerste stapjes in de grote-mensen-radiowereld. Ik ben je daar ontzettend dankbaar voor. Ik heb je dat weleens gezegd tijdens één van die avondjes in Lakes in Hilversum, maar vermoedelijk waren we toen te lam om het ons nog te herinneren. Maar je wist het vast wel", schrijft Radio Veronica-dj Wouter van der Goes onder meer bij een foto van zijn mentor op Instagram, waarbij hij ook terugblikt op de vele gezellige uren in de studio.

Barry Paf van 100% NL noemt Van der Kolk onder het bericht van zijn Radio Veronica-collega "een icoon" en schrijft verder dat hij schrikt van het nieuws van zijn overlijden. "Altijd die heerlijke verhalen van de wilde artiestentijden bij de plug. Wat een lieve man en iedereen, alle lieve familie en vrienden, enorm veel sterkte en gecondoleerd."

Ook Gordon, die tot voor kort de ochtendshow maakte bij Radio 10, is rouwig om het overlijden van de plugger. "Wat een schrik", deelt hij bij een foto van Van der Kolk in zijn Stories. "Lieve Pim, bedankt voor alles wat je voor mij hebt gedaan."