Atleet Kerr loopt wereldrecord op Engelse mijl bij Diamond League

LONDEN (ANP) - Josh Kerr heeft bij de Diamond League-wedstrijd in Londen het wereldrecord op de Engelse mijl verbeterd. De 28-jarige Schot zette een tijd neer van 3.42,66. Het wereldrecord was sinds 1999 in handen van de Marokkaan Hicham El Guerrouj, die in Rome 3.43,13 noteerde.

Kerr, wereldkampioen op de 1500 meter in 2023 en zilveren medaillewinnaar op de Olympische Spelen van Parijs in 2024, kondigde maanden geleden al aan in Londen het wereldrecord van deze niet-olympische discipline aan te willen vallen. Hij had een tijd van 222 seconden als doel gesteld (Project 222) en slaagde daarin, waarmee hij de zesde Britse atleet in de geschiedenis werd die het record op deze afstand in handen heeft.