BIRMINGHAM (ANP) - Jonas Phijffers heeft verrast met een bronzen medaille op de 400 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Hellendoorn kwam in de finale als derde over de finish in een tijd van 44,41. Dat betekende een Nederlands record. Hij verbeterde de 44,48 van Liemarvin Bonevacia uit 2021.

De Brit Matthew Hudson-Smith won voor eigen publiek in het Alexander Stadium zijn derde Europese titel in 44,17. Hij was ook de beste op de EK's van 2022 in München en 2018 in Berlijn. De Fransman Muhammad Abdallah Kounta behaalde het zilver in 44,40, slechts één honderdste sneller dan Phijffers.

De Nederlands kampioen had vooral een sterke laatste 200 meter. Hij rukte geleidelijk op naar voren en perste er in de laatste meters alles uit om een medaille te bemachtigen.